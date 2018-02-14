درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14/2/2018 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 18

مطروح 09 18

السلوم 08 19

سيوة 08 17

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

العريش 09 18

رفح 09 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 10 20

رأس سدر 13 18

نخل 05 17

نويبع 13 20

طابا 14 19

كاترين 02 18

الطور 13 21

شرم الشيخ 18 23

الغردقة 17 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 19

بنى سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 10 21

سوهاج 12 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 15 26

الوادى الجديد 13 22

شلاتين 18 23

ابو رماد 19 22

راس حدربة 18 21

حلايب 19 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 37

المدينة 18 30

الرياض 14 25

المنامة 17 23

أبوظبى 18 30

الدوحة 19 27

الكويت 09 24

دمشق 03 16

بيروت 13 17

عمان 07 14

القدس 08 13

غزة 12 18

بغداد 06 20

مسقط 21 27

صنعاء 07 27

الخرطوم 24 40

طرابلس 11 18

تونس 07 13

الجزائر 08 14

الرباط 06 17

نواكشوط 17 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 12

اسطنبول 07 12

إسلام اباد 09 21

نيودلهى 11 23

جاكرتا 24 29

بكين -06 06

كوالامبور 23 32

طوكيو 07 12

أثينا 08 14

روما -01 08

باريس 03 06

مدريد 04 1 1

برلين -03 04

لندن 05 08

مونتريال -01 02

موسكو -14 -08

نيويورك 03 09

واشنطن 02 08