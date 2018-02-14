دبلوماسيون: الأمم المتحدة بصدد تعيين البريطانى مارتن جريفيث مبعوثا لليمن





(رويترز)

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخطر مجلس الأمن يوم الثلاثاء بنيته تعيين الدبلوماسى البريطانى السابق مارتن جريفيث مبعوثه الجديد إلى اليمن.

وسيقر المجلس مساء غد الخميس تعيين جريفيث إذا لم يعترض أى من أعضائه الخمسة عشر. وكما جرت العادة تشاورت الأمانة العامة بالفعل بصورة غير رسمية مع أعضاء المجلس قبل إرسال الإخطار الرسمي.

وسيخلف جريفيث، المدير التنفيذى الحالى للمعهد الأوروبى للسلام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى قالت الأمم المتحدة إنه سيتنحى بعد ثلاث سنوات له فى المنصب عندما ينتهى عقده الحالى هذا الشهر.

وتدخل تحالف تقوده السعودية فى الحرب الأهلية اليمنية فى 2015 لدعم القوات الحكومية التى تقاتل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. وبات اليمن، الذى يعتمد بشدة على واردات الغذاء، على شفا مجاعة وبه نحو مليون مصاب بالكوليرا.