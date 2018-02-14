ختام فاعليات مهرجان الدمج لرعاية الأطفال بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل الختامى لمهرجان الدمج والتواصل السنوى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الأطفال على مستوى الجمهورية والذى تستضيفه محافظة أسوان فى الفترة من ١١ وحتى ١٥ فبراير الحالى، بمشاركة 100 طفل من مؤسسات الرعاية بـ 8 محافظات مختلفة وذلك بمقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بمنطقة كيما بمدينة أسوان.

حضر فعاليات الحفل، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ووفد وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة ياسر خليل مدير إدارة الرعاية المؤسسية بالوزارة، ومحمود فاروق مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان، بجانب لفيف من الموجهين والمشرفين ومسئولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المشاركة، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان.

وفى استجابة سريعة لمطلب الأطفال بزيارة الحديقة النباتية، أعطى المحافظ توجيهاته بتنظيم رحلة لزيارة هذا الموقع السياحى مجاناً لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النشء للتعرف على المقومات السياحية والتاريخية التى تتمتع بها أسوان.

وخلال الحفل حث حجازى الحضور على أهمية نزول جميع المواطنين ممن له حق الانتخاب لممارسة حقه الإنتخابى والإدلاء بصوته باعتبار ذلك أمانة وواجب وطنى على عاتق كل مواطن مصرى للمساهمة بشكل فعال فى بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة ودعم ومساندة الجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات والعقبات التى تعرقل مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد وعلى رأسها الإرهاب الأسود.

واختتم الحفل الختامى بقيام المحافظ بتوزيع الجوائز على الأبناء المتميزين المشاركين فى مختلف الأنشطة التى تضمنها المهرجان، بالإضافة إلى توزيع شهادات التقدير على المسئولين والمشرفين القائمين على تنظيم هذا المهرجان من مختلف المحافظات.