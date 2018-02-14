خالد عبد الغفار يلتقى بأستاذ جامعى بـ"قناة السويس" لبحث مطالب أعضاء التدريس





وائل ربيعى

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة المساعد بجامعة قناة السويس، لمناقشة الاقتراح الخاص به لتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطوير منظومتى التعليم و البحث العلمى.

وشمل المقترح 10 محاور رئيسية هى هيكلة المرتبات، وجدولة المعاشات، والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وزيادة دعم البحث العلمى، وتقنين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وقانون تنظيم الجامعات، ولجان الترقيات، والكتاب الجامعى، وآلية تعيين القيادات الجامعية، وتفعيل تجريم الدروس الخصوصية.

وأعلن الدكتور عبد العظيم الجمال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة لأعضاء هيئة التدريس (ليس للوزارة أى يد في تشكيلها) بحيث تكون مهمتها دراسة المشاكل و تقديم الدعم الفنى و الحلول، وتجتمع اللجنة شهريا مع الوزير و مستشاره الإعلامى، على أن يكون الوزير مسئولا عن الدعم السياسي لمطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.