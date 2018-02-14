حمدى زقزوق: سعدت بصداقة البابا شنودة لأكثر من 15 عاما

قال الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، إن مصر بأشد الحاجة لثقافة جديدة تعود بها لسابق عهدها فى الزمن الجميل، مضيفًا: "عشت طفولتى فى قرية لم يكن فيها مسيحى على الإطلاق ولم يكن فيها تعصب ضد أى دين، موضحًا أن المسلمين ظلوا قرنين من الزمان أقلية فى مصر، لأن الإسلام حريص ألا يجبر أحد على الدخول فيه "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وأضاف زقزوق، بكلمته خلال اللقاء المفتوح بينه وبين طلاب جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفى السيد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق: "لا أعتبر المسيحيين كفارًا مثلما قال بعض المشايخ من يبتغى غير الإسلام دينا لن يقبل منه"، لأن تفسير هذه الآية خاطئ، هناك المعنى العام للإسلام فى أن "يسلم الشخص وجهه إلى الله" وفى هذا التعبير وجدنا القرآن الكريم يتحدث عن إبراهيم وإسلامه وإسلام الأنبياء بهذا المعنى العام.

وتابع الدكتور حمدى زقزوق، أن كتاب "فى محبة الأقباط"، هو وجبة شهية تعبر عن مأساة حقيقية موجودة فى مصر خاصة فى السنوات الأخيرة التى أطلق عليها السنوات العجاف، موضحًا أنه لم يعرف أى تناقض بين المؤذن وجرس الكنيسة وأن الخلافات بين الأديان لا تعنى الأفراد، كل يدين بالدين الذى يرتضيه لنفسه وهناك آية معبرة فى القرآن الكريم تحض على المواطنة والألفة والتضمان: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، مؤكدًا أنها تعطى القواعد فى الأخوة والمواطنة والتعاون والعمل الصالح التى نعيش عليها.

واستكمل زقزوق: "سعدت بصداقة البابا شنودة لأكثر من 15 عامًا ولم أجد لديه إلا كل المحبة والتقدير وكان حينما أدعوه لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية، كان يبدأ حديثه بـ"اسم الإله الواحد الذى نعبده جميعا" وهذه العبارة لا يستطيع أى إنسان أن يخترقها بأى تأويلات أخرى"، موضحًا أن أقباط المهجر كان له موضوع معهم حينما عين وزيرًا للأوقاف، حيث إنه شكل لجنة مشتركة مع البابا شنودة لبحث أوقاف الأقباط، قائلاً: "عندما تركت الوزارة استرد أقباط المهجر 95% من أوقافهم التى تشرف عليها وزارة الأوقاف ولا يقل عن 3 آلاف فدان وكان هذا أول تعامل مع البابا شنودة".

أكد الكاتب الصحفى حمدى رزق، أنه لم يأت إلى جامعة القاهرة ليبيع المواطنة فى جامعة المواطنة والمحبة فى منبع المحبة، قائلا: "أجتهدت أخطأت وأصبت بكتاب فى محبة الأقباط وكل ما حاولته رصد 7 سنوات عجاف من تاريخ مصر على الوطن كله"، موضحًا أن البعض ينظر للعنوان فى محبة الأقباط وينسى أن كل مصرى قبطى، ومصر فيها قبطى مصرى وقبطى مسيحى، و"فى محبة الأقباط" هى فى محبة المصريين.

وقال رزق، بكلمته خلال اللقاء المفتوح بينه وبين طلاب جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفى السيد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، غالبية الذين اقتنوا الكتاب من المصريين المسلمين والمسيحيين، موضحًا أن أقباط المهجر ليسوا أناسًا سيئون مثلما يروج عنهم، قائلاً: "أقباط المهجر مش وحشين ومش بيناموا غير لما بيطمنوا على الوطن وهم مسلمين ومسيجيين ولا تنقطع أرجلهم من القاهرة، وقبل أن يناموا فى نيوجيرسى الأمريكية بيطمنوا على كفر الشيخ وسيرس الليان، لأن اللى جرب إحساس الغربة يهفو قلبه إلى حب الوطن وأخباره".

وأشار إلى أن تبرعات أقباط المهجر فى سيدنى فى أستراليا وصلت إلى زوجة أمين الشرطة الذى قتل فى انفجار كنيسة حلوان وكانت تبلغ 140 ألف جنيه، قائلاً: "القمص الذى وقف فى الصف الأول فى الصلاة مع المحافظ بيقول أنا هنا أنا موجود، واللى بيموت على الجبهة محدش عارف هو مسلم ولا مسيحى"، موضحًا أن كتاب "فى محبة الأقباط" يتحدث عن فلسفة المواطنة فى مصر.