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حبس 4 متهمين حاولوا سرقة كابل تليفونات بالغربية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 12:55 ص
حبس 4 متهمين حاولوا سرقة كابل تليفونات بالغربية حبس


الغربية - مصطفى عادل
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قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيقات، لمحاولتهما سرقة كابل تليفونات وبحوزتهم أدوات للحفر.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز قطور من ضبط كل من " نيازى م ع "30 سنة عاطل ومقيم سبرباى مركز طنطا سبق اتهامه فى 3 قضايا، "محمد ا ع " 30 سنة عاطل مقيم قحافة ثان طنطا سبق اتهامه فى 3 قضايا،  "رضا ع ع"28 سنة عاطل مقيم اشناواى مركز طنطا، "عادل ا م 30 سنة سائق اثناء محاولتهم سرقة كابل تليفونات باحدى قرى مركز قطور وحاولوا الهرب

بالسيارة  رقم 28095 نقل الغربية، إلا أن القوات تمكنت من ضبطهم و عثر بحوزتهم على فأس ومقص حديدى، واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وامرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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