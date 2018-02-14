حبس موظف حى المقطم متهم بطلب رشوة من صاحب شركة 4 أيام





كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكرى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس موظف فنى تراخيص بحى المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.

وكلفت رجال المباحث بسرعة بضبط وإحضار مصور فيديو واقعة رشوة موظف حى المقطم، للاستماع إلى أقواله فى القضية، وأمرت النيابة العامة فى وقت سابق، بصرف أمين شرطة فى واقعة رشوة موظف حى المقطم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أمين الشرطة الذى ظهر فى الفيديو بصحبة موظف الحى، والذى نفى أمام النيابة علمه بطلب الرشوة، وهو ما أكده صاحب شركة الكهرباء فى أقواله أمام النيابة.

كشفت مباحث شرطة المرافق، بقيادة العقيد شريف فيصل، رئيس مباحث شرطة المرافق بالقاهرة، تفاصيل واقعة طلب موظف بحى المقطم رشوة من صاحب شركة كهرباء، وذلك عقب ظهوره فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء توجه أمين شرطة بصحبة "محمود ح"، موظف بإدارة المحلات بحى المقطم لتنفيذ قرار إغلاق شركة أدوات كهربائية طلب الموظف من أمين الشرطة الانتظار لحين فحص الأوراق وطلب رشوة من مدير الشركة، وتم استدعاء مدير الشركة وأكد طلب الموظف للرشوة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن أمر بإخطار النيابة العامة للتحقيق.