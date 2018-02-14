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حبس مهندس و3 آخرين خطفوا طالبا وصوروه عاريا بأكتوبر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:00 ص
حبس مهندس و3 آخرين خطفوا طالبا وصوروه عاريا بأكتوبر خطف - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار خالد طاهر بحبس مهندس و 3 من أصدقائه؛ لاتهامهم بخطف طالب والاعتداء عليه وتصويره عارياً؛ وأجبروه التوقيع على إيصالات أمانة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات، عن أن مهندسا استعان بـ3 من أصدقائه واستدرجوا طالبا واختطفوه، ثم اعتدوا عليه بالضرب واجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريا.

واعترف المهندس، أن الطالب هدد شقيقة زوجته بنشر صور فاضحة لها عبر شبكة الإنترنت، مما دفعه لاستدراجه وارتكاب الواقعة لمنعه من تهديدها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.


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