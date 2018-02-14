حبس متهم بقتل طالب البساتين وإخلاء سبيل آخر





كتب على عبد الرحمن

أمر المستشار خالد سليمان، وكيل نيابة البساتين، وطه صبحى سكرتير النيابة، برئاسة المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، بإخلاء سبيل "ا.ع" وحبس "خ.خ" 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية قتل طالب بدائرة قسم شرطة البساتين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة البساتين إخطارا يفيد مصرع "بسام.ع" 17 سنة طالب فى مشاجرة أمام مدرسة صقر قريش الثانوية التجارية، أسفرت عن إصابته بعدة طعنات متفرقة فى أنحاء الجسم أودت بحياته.

بالانتقال وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين مصرع المجنى عليه أثناء محاولته فض مشاجرة، وتم القبض على اثنين من المتهمين وتحرير محضر بالواقعة حمل 1868جنح البساتين، وإخطار النيابة التى تباشر التحقيقات.

وأمام المستشار خالد سليمان اعترف المتهم "خ.خ" بارتكاب الواقعة بمفرده، وأنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه، فأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل "ا.ع".