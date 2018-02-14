video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل سرق 40 ألف جنيه من خزينة محل بالدرب الأحمر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:00 ص
حبس عامل سرق 40 ألف جنيه من خزينة محل بالدرب الأحمر حبس - أرشيفية


كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة الدرب الأحمر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق استولى على مبلغ 40 ألف جنيه وإيصالات أمانة وشيكات تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه من داخل محل عمله.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من ناصر .ص.م.ط.48 سنة صاحب محل أقمشة ومنسوجات، يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ 40 ألف جنيه وإيصالات أمانة وشيكات تقدر قيمتها ب2 مليون جنيه من داخل المحل ملكه.

أثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "علي.م.ع" 24 سنة عامل بذات المحل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المحل بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة الحديدية خطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك اصطنع نسخة من مفتاح المحل، وتوجه للمحل عقب غلقه ودخل واستولى على الخزينة الحديدية وما بداخلها.

تم بإرشاده ضبط الخزينة الحديدية لدى عميله "سيئ النية " احمد .ع.إ. 20 سنة عامل بناء، واعترفا أنهما كان فى سبيلهما لكسرها والاستيلاء على ما بداخلها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تاجر هارب من 80 حكما بإجمالى 84 سنة حبس بالدرب الأحمر

القبض على سائق وعاطل وراء خطف حقائب المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر

اخبار الحوادث

الدرب الاحمر

حوادث اليوم



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة