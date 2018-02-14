video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية: التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من بروناى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:30 م
جامعة المنوفية: التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من بروناى معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

 

دعا الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إلى الاستفادة من المنح الدولية المقدمة من المؤسسات التعليمية العالمية مضيفا أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة بروناى للعام الدراسى 2018-2019 وذلك للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم للعام الدراسى 2018-2019 بجامعات: (بروناى دار السلام UBD، والسلطان الشريف على الإسلامية UNISSA، والمعهد التكنولوجى ببروناى ITB وآخر موعد للتقدم 28 فبراير الحالى.

ولمعرفة المزيد من المعلومات والمستندات والشروط عبر المواقع الإلكترونية الآتية: (www.ubd.edu.bn)، (http://www.unissa.edu.bn/)، (www.itb.edu.bn)، (www.pb.edu.bn

ولمزيد من التفاصيل عن المنح يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

http://www.mofat.gov.bn/pages/bdscholarship2.aspx))

 

 

 


 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية التربية الرياضية ويكرم فريق الجوالة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

التعليم العالى

منح دراسية



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة