جامعة المنوفية: التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من بروناى

دعا الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إلى الاستفادة من المنح الدولية المقدمة من المؤسسات التعليمية العالمية مضيفا أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة بروناى للعام الدراسى 2018-2019 وذلك للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم للعام الدراسى 2018-2019 بجامعات: (بروناى دار السلام UBD، والسلطان الشريف على الإسلامية UNISSA، والمعهد التكنولوجى ببروناى ITB وآخر موعد للتقدم 28 فبراير الحالى.

ولمعرفة المزيد من المعلومات والمستندات والشروط عبر المواقع الإلكترونية الآتية: (www.ubd.edu.bn)، (http://www.unissa.edu.bn/)، (www.itb.edu.bn)، (www.pb.edu.bn)،

ولمزيد من التفاصيل عن المنح يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

http://www.mofat.gov.bn/pages/bdscholarship2.aspx))



