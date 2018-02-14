جامعة العريش تفتح منفذين لبيع منتجات الألبان والدواجن بأسعار مخفضة

شمال سيناء - محمد الحر

أعلنت جامعة العريش، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن فتح منفذين لبيع منتجات الجامعة من الألبان والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين .

وحسب البيان، فإنه سيتم فتح المنفذين فى تمام العاشرة من صباح اليوم بمنطقتين رئيسيتين بالعريش؛ وهما: منطقة سوق الضاحية بالرائد العربى، ومنطقة جامع النصر بوسط البلد.

يأتى هذا فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعى، وخاصة فى الظروف الاستثنائية التى تشهدها المحافظة.