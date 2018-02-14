video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة العريش تفتح منفذين لبيع منتجات الألبان والدواجن بأسعار مخفضة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 03:24 ص
جامعة العريش تفتح منفذين لبيع منتجات الألبان والدواجن بأسعار مخفضة ألبان - صورة أرشيفية


شمال سيناء - محمد الحر
إضافة تعليق

أعلنت جامعة العريش، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن فتح منفذين لبيع منتجات الجامعة من الألبان والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين .

 

 وحسب البيان، فإنه سيتم فتح المنفذين فى تمام العاشرة من صباح اليوم بمنطقتين رئيسيتين بالعريش؛ وهما: منطقة سوق الضاحية بالرائد العربى، ومنطقة جامع النصر بوسط البلد.

 

يأتى هذا فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعى، وخاصة فى الظروف الاستثنائية التى تشهدها المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة شمال سيناء تواصل حملة تطعيم شلل الأطفال فى ظروف إستثنائية

اخبار شمال سيناء

جامعة سيناء

منفذين لبيع منتجات الالبان

العريش



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة