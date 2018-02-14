جامعة العريش تفتح منفذين لبيع اللحوم والخضار لأهالى سيناء‎





شمال سيناء -محمد الحر

افتتح الدكتور حبش النادي ، رئيس جامعة العريش، الأربعاء ، يرافقه المحاسب فتحي ابو حمده ، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء منفءين لبيع منتجات الجامعة من الألبان واللحوم والخضروات ، لتوفير الدعم لاهالي سيناء خلال الظروف الأمنية الراهنة.

تجمع المواطنين امام منفذ بيع الجامعة

اقبال المواطنين على منافذ بيع الجامعة

وقال النادي أنه تم اليوم فتح منفذين لبيع منتجات جامعة العريش مثل الأرانب والسمان والخضراوات بجميع أنواعها مثل الطماطم والخيار والفول الأخضر والكابوتشى والشاكوريا والبصل الأخضر .

وأشار النادي إلى انه تم أيضا تقديم منتجات الألبان مثل الزبادى والجبن بالإضافة إلى الزيت وعسل النحل بأسعار تناسب محدودى الدخل .

وأوضح رئيس جامعة العريش ان منفذي البيع الأول عند مسجد النصر بالعريش،والآخر بمنطقة سوق الضاحية بحي الرائد، وذلك في إطار حرص الجامعة على آداء دورها المجتمعب وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة.