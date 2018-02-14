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"تليجراف": أوروبا تشهد مزيدا من الإرهاب فى 2018 مع عودة مقاتلى داعش لبلادهم

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:37 م
"تليجراف": أوروبا تشهد مزيدا من الإرهاب فى 2018 مع عودة مقاتلى داعش لبلادهم تنظيم داعش


كتبت رباب فتحى
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حذر خبراء من أن التهديد الإرهابى ضد أوروبا سيزيد هذا العام مع عودة أعداد متزايدة من المقاتلين الأجانب، خاصة هؤلاء الذين لديهم خبرة فى التعامل مع الأسلحة المتطورة، والتى تعلموها من المشاركة فى المعارك على الأرض. 
 
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إنه من المتوقع أن يعود عشرات المقاتلين بعد الهزائم التى تعرض لها تنظيم داعش فى سوريا والعراق إلى أوطانهم سواء فى المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الأوروبية، محذرة أنهم سيعودون بالمهارات التى اكتسبوها مثل تسليح الطائرات بدون طيار، ووضع المتفجرات فى السيارات وصناعة العبوات الناسفة، وذلك بحسب تقرير جديد لمحللى الدفاع فى مركز "JTIC"  المعنى بقضايا الإرهاب والحركات المتمردة. 
 
وقال اوتسو ايهو، كاتب التقرير، إن المقاتلين الأجانب العائدين إلى أوروبا سيحملون معهم مهارات حاسمة تساعد عددا متزايدا من الشبكات الإسلامية على شن هجمات أكثر تعقيدا. 

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