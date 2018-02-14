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تعرف على أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة الجديدة فى مصر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:00 ص
تعرف على أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة الجديدة فى مصر اسمدة


كتب عبد الحليم سالم
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تواصل العديد من الشركات العامة تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الأسمدة تعرف عليها..

1 - مشروع شركة كيما أسوان، و وهو مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا بطاقة إجمالية 396 الف طن/ سنة لوحدة الأمونيا.، و وبطاقة اجمالية 530 الف طن/ سنة لوحدة اليوريا، و وبطاقة اجمالية 240 الف طن/ سنة لوحدة نترات النشادر.

كما بلغت نسبة التنفيذ نحو 80% وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 11 مليار جنيه ومتوقع التشغيل نهاية عام 2018.

2 - مشروع شركة الدلتا للأسمدة، و وهو مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا بطاقة إجمالية 396 الف طن/ سنة لوحدة الأمونيا، و وبطاقة إجمالية 650 الف طن/ سنة لوحدة اليوريا وهو قيد الدراسة والتمويل.

3 - مشروعات شركة أبوقير للأسمدة والجارى تنفيذها عبارة عن مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا، و مصنع بطاقة إنتاجية 330 الف طن سنويا لانتاج كالسيوم أمونيوم نيتريت (CAN) أو جميع انواع الأسمدة المركبة بالإضافة إلى DAP أو MAP وفقاً لاحتياج الأسواق .

 وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بنحو 5 مليارات جنيه ومتوقع التشغيل فى عام 2021.

4 - مشروعات شركة موبكو :أدخلت الشركة حيز الإنتاج خلال عام 2016 بطاقة إجمالية تقدر بنحو 1.3 مليون طن سنويا من سماد اليوريا (46.5%) علاوة على المصنع الحالى لتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 2 مليون طن سنويا من سماد اليوريا المحببة.

 

أما فى مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية :

فهناك نقلة نوعية فى هذا المجال حيث يوجد عدد (6) شركات تعمل فى هذا المجال ويتم تنفيذ العديد من المشروعات، أهمها:

 مشروع شركة النصر للكيماويات الوسيطة (مجمع العين السخنة) : ويتكون من مصنعان لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة اجمالية 3800 طن / يوم

و مصنعان لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة اجمالية 2400 طن / يوم

و مصنعان لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى بطاقة 300 طن / يوم .

اضافة الى وحدة معالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة 600 طن / يوم،ومصنع لإنتاج سماد داب / ماب بلورى بطاقة 300 طن / يوم، ومصنع لإنتاج سماد الداب المحبب بطاقة 1200 طن / يوم،ومصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر فوسفات المحبب بطاقة 750 طن / يوم،وتقدر التكلفة الإستثمارية فى حدود المليار دولار و متوقع التشغيل منتصف عام 2018.

كما يوجد مشروع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (أبو طرطور/ الوادى الجديد،ويعتمد على صخر الفوسفات بطاقة إجمالية قدرها 2.4 مليون طن / سنة،وينتج حامض فوسفوريك بعد عمليات التنقية والتركيز بطاقة إنتاجية قدرها 500 الف طن/ سنة كمرحلة أولى وسيتم فى المرحلة الثانية إنتاج كافة أنواع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

 وتقدر التكلفة الإستثمارية فى حدود 800 مليون دولار ومتوقع الإنتهاء والتشغيل فى عام 2021 .

 


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