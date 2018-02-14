تسليم تاجر هارب من 84 سنة سجنا فى الدرب الأحمر لمصلحة السجون

تسليم تاجر هارب من 84 سنة سجنا فى الدرب الأحمر لمصلحة السجونالأربعاء، 14 فبراير 2018 01:00 ص
حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، رجال المباحث بتسليم تاجر هارب من 84 سنة سجن إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال ذلك.
وكان قد ألقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر القبض على "ياسر.م.إ" 48 سنة تاجر، والمطلوب التنفيذ عليه فى 80 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 84 سنة و8 أشهر
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.
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