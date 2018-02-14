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تركيا تفرض حظر التجوال فى ديار بكر ذات الغالبية الكردية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:23 م
تركيا تفرض حظر التجوال فى ديار بكر ذات الغالبية الكردية القوات التركية - أرشيفية


(أ ش أ)
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فرضت السلطات التركية حظر التجوال فى 176 بلدة فى محافظة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذى الغالبية الكردية، فى خطوة استباقية لعملية جديدة ضد مسلحين أكراد فى البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن محافظ ديار بكر فى بيان قوله :"إن حظر التجوال فرض اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر، فى البلدات الواقعة بمناطق سيلفان وكولب وليجه وهازرو".

وأوضح البيان أن هذا التدبير سيسمح لقوات الأمن بالقضاء على أعضاء وكوادر فى "حزب العمال الكردستاني"، الذى تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة "إرهابيا".

ويأتى حظر التجوال، الذى يعتبر واسع النطاق، فى الوقت الذى تشن فيه القوات التركية منذ 20 يناير عملية عسكرية (غصن الزيتون) شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وعاد النزاع بين قوات الأمن التركية و"حزب العمال الكردستاني" بعد خرق وقف إطلاق النار الهش فى صيف 2015، وقد فرضت السلطات التركية عدة مرات حظر تجوال فى عدد من المدن جنوب شرق البلاد منها ديار بكر، فى إطار عملياتها ضد عناصر الحزب.


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تركيا

حظر التجوال

ديار بكر

الاكراد



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