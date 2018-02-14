ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل لاتفاق بشأن الهجرة





(أ ش أ)

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس إلى التوصل لاتفاق بشأن الهجرة، معتبرا أن ذلك هى الفرصة الأخيرة.

ونقلت قناة الحرة عن ترامب قوله فى تغريدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الاتفاق بشأن الهجرة سيكون من أجل حماية آلاف المهاجرين الذين أتوا إلى أمريكا وهم أطفال.

وأضاف قائلا: "أليس عظيما أن نتمكن أخيرا بعد كل هذه السنوات من حل معضلة برنامج الهجرة"، فى إشارة إلى برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين فى مرحلة الطفولة".

ويوفر البرنامج الذى أقرته إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لعشرات الآلاف من الأشخاص غالبيتهم من أصول لاتينية .. وكان الرئيس ترامب قد أعلن، فى سبتمبر الماضى إلغاء العمل به لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونجرس مهلة ستة أشهر أى حتى مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.