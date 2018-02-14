video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل لاتفاق بشأن الهجرة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:27 ص
ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل لاتفاق بشأن الهجرة ترامب


(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس إلى التوصل لاتفاق بشأن الهجرة، معتبرا أن ذلك هى الفرصة الأخيرة.

ونقلت قناة الحرة عن ترامب قوله فى تغريدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الاتفاق بشأن الهجرة سيكون من أجل حماية آلاف المهاجرين الذين أتوا إلى أمريكا وهم أطفال.

وأضاف قائلا: "أليس عظيما أن نتمكن أخيرا بعد كل هذه السنوات من حل معضلة برنامج الهجرة"، فى إشارة إلى برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين فى مرحلة الطفولة".

ويوفر البرنامج الذى أقرته إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لعشرات الآلاف من الأشخاص غالبيتهم من أصول لاتينية .. وكان الرئيس ترامب قد أعلن، فى سبتمبر الماضى إلغاء العمل به لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونجرس مهلة ستة أشهر أى حتى مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: ندرس فرض رسوم أو حصص على واردات الصلب والألمنيوم

ترامب

الديمقراطيين

الجمهوريين

الهجرة

امريكا



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة