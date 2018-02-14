تحليق 16 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر تحمل 364 سائحا





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 16 رحلة بالون طائر على متنها 364 سائحا مصريا وأجنبيا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، وذلك مع تحسن حالة الطقس فى سماء المحافظة بعد إلغاء الرحلات أمس الثلاثاء.

وحلقت طائرات البالون الـ16 بغربى محافظة الأقصر، صباحا فى سماء عاصمة المدينة الأولى فى العالم، تحت قيادة الطيارين المميزين وعادت الرحلات مجددا لأرض مطار البالون بصورة طبيعية تماما، والتى خرجت فجرا من مطار البر الغربى بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح الـ364 من مختلف دول العالم، والذى استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر بصورة تؤكد على قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.