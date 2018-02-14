تحرير 1437 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة و شملت407 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات و67 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و178 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو56 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 49 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 52 رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 46 رخصة لمخالفة خط السير و52 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و44 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 82 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و56 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.