video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1437 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:43 م
تحرير 1437 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة و شملت407 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات و67 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و178 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو56  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 49 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 52  رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 46 رخصة لمخالفة خط السير و52 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و44 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 82 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و56 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 متهمين بسرقة دراجة نارية من أمام قصر ثقافة الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة