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بدء اجتماع لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" للتجهيز لمؤتمرها

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:17 م
بدء اجتماع لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" للتجهيز لمؤتمرها محمد فاضل


كتب محمد السيد
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بدأ منذ قليل ،الاجتماع الذى تعقده لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل،للتجهيز للمؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية تحت عنوان" الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول ".

وكان  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر تأجيل المؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية تحت عنوان "الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول" من 16 فبراير إلى 2 مارس، فى قاعة الاجتماعات بمقر المجلس بماسبيرو.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر المؤلفون والمخرجون الموجودون على الساحة عامى 2017 و2018 وبعض كتاب السيناريو ذوي الخبرة وأيضا النقاد وأساتذة الاجتماع السياسي وعلم النفس المجتمعى.
 

 

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