انقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة.. اليوم

انقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة.. اليومالأربعاء، 14 فبراير 2018 05:00 ص
انقطاع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياه بمركز البياضية وشارع أحمد عرابى بمدينة الأقصر، للقيام بأعمال ضم خط 4 على خط 10 بوصة.
وقالت شركة المياه بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس الشركة – فى بيان صحفى – إن قطع المياه سيتم من التاسعة حتى العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وأهابت شركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ احتياجاتهم من المياه لهذه الفترة.
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