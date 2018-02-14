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انقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة.. اليوم

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:00 ص
انقطاع المياه عن مركز البياضية بالأقصر لضم خطوط جديدة.. اليوم انقطاع المياه - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياه بمركز البياضية وشارع أحمد عرابى بمدينة الأقصر، للقيام بأعمال ضم خط 4 على خط 10 بوصة.

وقالت شركة المياه بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس الشركة – فى بيان صحفى – إن قطع المياه سيتم من التاسعة حتى العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وأهابت شركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ احتياجاتهم من المياه لهذه الفترة.

 


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