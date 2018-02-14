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الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:57 ص
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اليوم.. نظر محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى بـ"اللجان النوعية"

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى بـ"اللجان النوعية" محكمة - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

 

 

 


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