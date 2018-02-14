النيابة تعرض مكالمات وفيديو تدين41 متهما بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية"الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:24 م
عرض فيديوهات داخل جلسة اتجار بالبشر
كتب أمنية الموجى _ أحمد حسنى
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عرضت النيابة العامة، خلال جلسة مرافعتها بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، مستندات وصور لأول حالة تم التعامل معها من قبل 41 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا " بالاتجار فى البشر".
وعرضت النيابة أول مكالمة مسجلة لأول الحالات التى خضعت لزراعة كلى وتدعى "الجازي ا" خليجية، و"سناء حسين" مصرية الجنسية وهى السيدة التى خضعت لعملية نزع كلى بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦.
وأضافت النيابة أن المتهم وائل قنديل وأسمه المستعار وليد الشافعى، هو من قام بعملية نزع وزرع الكلى من وإلى السيدتين المذكورتين، مضيفة أن هناك 11 حالة تم وصدهم من قبل النيابة الإدارية.
كما عرضت النيابة العامة، مقطع فيديو المتهمة إيمان عبد الحميد، وهى تصاحب إحد الحالات لمقر المستشفى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
هيئة المحكمة اثناء عرض الفيديوهات
جانب من عرض الفيديوهات
محامى الدفاع لاتجار البشر
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