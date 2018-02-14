النيابة تعرض مكالمات وفيديو تدين41 متهما بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية"





كتب أمنية الموجى _ أحمد حسنى

عرضت النيابة العامة، خلال جلسة مرافعتها بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، مستندات وصور لأول حالة تم التعامل معها من قبل 41 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا " بالاتجار فى البشر".

وعرضت النيابة أول مكالمة مسجلة لأول الحالات التى خضعت لزراعة كلى وتدعى "الجازي ا" خليجية، و"سناء حسين" مصرية الجنسية وهى السيدة التى خضعت لعملية نزع كلى بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦.

وأضافت النيابة أن المتهم وائل قنديل وأسمه المستعار وليد الشافعى، هو من قام بعملية نزع وزرع الكلى من وإلى السيدتين المذكورتين، مضيفة أن هناك 11 حالة تم وصدهم من قبل النيابة الإدارية.

كما عرضت النيابة العامة، مقطع فيديو المتهمة إيمان عبد الحميد، وهى تصاحب إحد الحالات لمقر المستشفى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.