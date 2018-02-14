video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستكمل إجراء تحليل DNA لعدد من المواطنين لتحديد هوية جثة فى المرج

الأربعاء، 14 فبراير 2018 12:00 ص
النيابة تستكمل إجراء تحليل DNA لعدد من المواطنين لتحديد هوية جثة فى المرج جثة - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تستكمل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إجراء تحليل " DNA " لعدد من الأهالى المتقدمين ببلاغات غياب، لتحديد هوية جثة المرج التى تم العثور عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بالعثور على جثة سيدة داخل "كرتونة سخان" ولا ترتدى سوى بنطلون ومقطوعة الرأس واليدين، وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر، وبالانتقال أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكلفت بتشريح الجثة، وانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات.

كما تبين من تحريات المباحث الجنائية، أنه عقب اشتباه مجموعة من المارة، بشارع مصطفى المحمدى، المتفرع من محمد نجيب، بمنطقة المرج، فى جسم غريب موضوع على ناصية شارع جانبى، وبالاقتراب من الجسم وفحصه، تبين أنه عبارة عن «كرتونة سخان»، وبفتحها عُثر بداخلها على أجزاء من جثة لسيدة مقطوعة الرأس والأيدى. وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس لص متهم بقتل سيدة بشبرا مصر

اخبار الحوادث

النيابة العامة

تحليل dna

قتيلة المرج

استكمال التحقيقات

المرج



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة