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النيابة بقضية الاتجار فى البشر: المتهمون نقلوا "كلى" لمريض رغم خطورة حالته

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:10 م
النيابة بقضية الاتجار فى البشر: المتهمون نقلوا "كلى" لمريض رغم خطورة حالته محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر


كتب كريم صبحى -أحمد حسنى
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عرضت النيابة العامة فى قضية المتهمين بالاتجار فى البشر المتهم فيها 41 شخصا والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، أحد الحالات وهو المريض "صالح  ن 68 سنة" خليجى، عن طريق فحص هاتف محمول أحد المتهمين .

وقال ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة، إن المتوفى وصل إلى القاهرة لإجراء عملية نقل "كلى" وتقابل مع أحد المتهمين وكان معهما شخصان مصريان وهما المقرر أن يتم نقل الكلى من أحدهما عقب تباين تطابق التحاليل مع أحدهما وتم إجراء العملية فى مستشفى الباشا المملوكة لأحد المتهمين .

وعرضت النيابة العامة فى جلسة المحاكمة، فيديو تم ضبطه على هاتف محمول أحد المتهمين فيه يصارع المتوفى "صالح" الموت لإرساله إلى أسرته لطمأنتهم بأنهم أجروا له عملية زراعة الكلى".

وأضافت النيابة العامة أنه تبين من المكالمات المسجلة للمتهمين وبالرغم من علمهم خطورة حالته الصحية التى لا تسمح بإجراء عملية له لكنهم أصروا على نقل الكلى له بسبب الأموال التى تقاضوها من أسرته، حيث توفى المجنى عليه بعد 26 يوما من إجراء العملية واتفق المتهمون على كتابة أن سبب الوفاة ه.بوط حاد فى التقرير الطبى.

 


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المتهمين فى قضية الاتجار فى البشر



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