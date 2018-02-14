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المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمنوفية ينظم دورات جديدة‎

الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:58 م
المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمنوفية ينظم دورات جديدة‎ جانب من الاجتماع


المنوفية – محمود شاكر
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اجتمع مجلس إدارة المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات العامة، برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، وعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على المركز، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتورة جمالات يوسف مدير المركز وعلاء الجمل المدير الإدارى.

وتناقش أعضاء المجلس، فى عدة موضوعات خاصة بالتدريب وعدد الساعات التدريبية، حيث وافق المجلس على عقد برنامج تأهيل المعيدين مستوين أول وثانى مدة 30 ساعة تدريبية، ويكون إلزاميا ومن شروط استلام العمل ومجانا، ويتم مراسلة جميع عمداء الكليات، واقترح رئيس الجامعة أن تقوم قيادات الجامعة بإعطاء هذه الدورات وتدريب المعيدين، ونقل خبراتهم لهم فى بداية طريقهم الوظيفى.

كما استعرض المجلس تنظيم برامج تدريبية جديدة للقيادات الجامعية، فى مختلف التخصصات الإدارية والمالية والقانونية، لتطوير العمل الإدارى وتأهيل صف عمل متميز.

 


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