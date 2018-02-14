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الكشف على 600 شخص بالدقهلية ضمن مبادرة "القضاء على فيروس C"

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:17 م
الكشف على 600 شخص بالدقهلية ضمن مبادرة "القضاء على فيروس C" حملة مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى


الدقهلبة - محمد حيزة
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شهدت محافظة الدقهلية بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى نهائيًا فى 2020  بمركزى بلقاس ومنية النصر والقرى التابعة لهم.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فحص 600 حالة بالدقهلية، وجارى استكمال فحص باقى المواطنين بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة  تستهدف علاج 45 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وعمل مسح شامل لـ15 مليون مواطن كل عام.

وأوضح مكى، أن المبادرة عبارة عن عمل مسح شامل للمواطنين داخل القرى والمدن للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفى حالة وجود مواطنين مصابين يتم صرف العلاج لهم على نفقة الدولة، موضحًا أن الحملة تتكون من 4 سيارات، لتسجيل البيانات والتحاليل ولتوقيع الكشف وصرف العلاج.


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