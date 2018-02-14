video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: لا معلومات عن مقتل مرتزقة روس فى سوريا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 03:41 ص
الكرملين: لا معلومات عن مقتل مرتزقة روس فى سوريا قوات روسية - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الكرملين، إنه لا معلومات لديه عن تقارير بشأن مقتل مرتزقة روس فى سوريا قائلا إنه يعلم فقط بوجود أفراد من القوات المسلحة الروسية.

وكان الكرملين يرد على تقارير إعلامية نسبت لشركاء مرتزقة روس القول إن بعضهم قتل هذا الشهر عندما اشتبكت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع قوات مؤيدة للحكومة السورية فى محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف عندما سئل عن الوفيات المزعومة "ليست لدينا معلومات بشأن وجود محتمل لروس آخرين فى سوريا".

وفى حديثه للصحفيين فى أوروبا، قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إنه أحيط علما بهذه التقارير الإعلامية.

وأضاف "هناك تقارير فى الصحافة. ليس لدى أى تقارير تفيد بأن بعض الروس، من غير جنود الاتحاد الروسى وإنما متعاقدون روس، كانوا ضمن الضحايا. لا أستطيع أن أفيدكم بأى شيء حيال ذلك، فنحن لم نتلق أى شيء بشأن الأمر فى القيادة المركزية أو البنتاجون (وزارة الدفاع)".

وفى واشنطن، رفض اللفتنانت جنرال جيفرى هاريجيان أكبر ضابط بسلاح الجو الأمريكى فى الشرق الأوسط التكهن بشأن هذه القوات.

وقال للصحفيين "لن أتكهن بشأن تكوين هذه القوة أو من يسيطر عليها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طائرة أمريكية بدون طيار تدمر دبابة روسية فى سوريا

الكرملين

سوريا

مرتزقة

روسيا



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة