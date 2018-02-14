الكرملين: لا معلومات عن مقتل مرتزقة روس فى سوريا





(رويترز)

قال الكرملين، إنه لا معلومات لديه عن تقارير بشأن مقتل مرتزقة روس فى سوريا قائلا إنه يعلم فقط بوجود أفراد من القوات المسلحة الروسية.

وكان الكرملين يرد على تقارير إعلامية نسبت لشركاء مرتزقة روس القول إن بعضهم قتل هذا الشهر عندما اشتبكت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع قوات مؤيدة للحكومة السورية فى محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف عندما سئل عن الوفيات المزعومة "ليست لدينا معلومات بشأن وجود محتمل لروس آخرين فى سوريا".

وفى حديثه للصحفيين فى أوروبا، قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إنه أحيط علما بهذه التقارير الإعلامية.

وأضاف "هناك تقارير فى الصحافة. ليس لدى أى تقارير تفيد بأن بعض الروس، من غير جنود الاتحاد الروسى وإنما متعاقدون روس، كانوا ضمن الضحايا. لا أستطيع أن أفيدكم بأى شيء حيال ذلك، فنحن لم نتلق أى شيء بشأن الأمر فى القيادة المركزية أو البنتاجون (وزارة الدفاع)".

وفى واشنطن، رفض اللفتنانت جنرال جيفرى هاريجيان أكبر ضابط بسلاح الجو الأمريكى فى الشرق الأوسط التكهن بشأن هذه القوات.

وقال للصحفيين "لن أتكهن بشأن تكوين هذه القوة أو من يسيطر عليها".