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خالد صلاح
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الكرملين: بوتين وملك السعودية مستعدان لتوسيع التنسيق فى سوق النفط

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:34 م
الكرملين: بوتين وملك السعودية مستعدان لتوسيع التنسيق فى سوق النفط بوتين


رويترز
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قال الكرملين فى بيان إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل السعودى الملك سلمان "عبًرا عن الاستعداد لتوسيع تنسيق مثمر" فى أسواق النفط العالمية، أثناء محادثة هاتفية اليوم الأربعاء.

ولم يقدم البيان أى تفاصيل بشان ما قد يتضمنه توسيع التنسيق، وروسيا والسعودية لاعبان رئيسيان فى اتفاق عالمى لخفض انتاج النفط.


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