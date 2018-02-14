الكاتب الصحفى محمد صلاح: "اليوم السابع" صرح متكامل ومصدر لكل وسائل الإعلام





كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفى محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية، إن اليوم السابع استطاعت تحقيق أعلى معدل قراءة، ولكن الأهم أنها صارت تمثل بالنسبة إلى الزملاء من الصحفيين والإعلاميين المصدر الاول لملاحقة الاخبار والاحداث.

وأضاف "صلاح"، أن قمة النجاح أن تتحول وسيلة الإعلام إلى مصدر للأخبار لباقى الوسائل، وهذا ما حققته اليوم السابع مقدما التحية لكل الزملاء والأقلام والعقول فى صرح مصرى إعلامي متكامل كبير، موضحا أن الثقة التى تحظي بها اليوم السابع تضع على عاتقها والقائمين عليها مهمة صعبة في الحفاظ عليها لكن لدي اليقين بأنها قادرة علي ذلك.

وتابع مدير مكتب "الحياة اللندنية" تهنئته بمرور 10 سنوات على تأسيس جريدة "اليوم السابع"، قائلا: "الصديق العزيز والزميل المحترم الاستاذ خالد صلاح.. سنة جديدة مليئة بالتحديات لكنكم وكل الزملاء فى اليوم السابع أهل لها وقادرون على تحدياتها".