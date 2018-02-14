القوات اليمنية تعثر على 11 صاروخا بعيد المدى للحوثيين جنوب الحديدة

القوات اليمنية تعثر على 11 صاروخا بعيد المدى للحوثيين جنوب الحديدةالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:35 م
قوات الجيش اليمنى
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أفادت شبكة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء بعثور قوات الشرعية اليمنية على 11 صاروخا بعيد المدى تابعة لميليشيات الحوثى أثناء تمشيط مواقع محررة فى مديرية حيس جنوبى الحديدة.
وكان التحالف العربى قد دمر فى وقت سابق 25 هدفا للحوثيين فى محور محافظة صعدة اليمنية، تنوعت ما بين مركبات عسكرية وثكنات ومدفعيات.
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