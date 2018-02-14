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الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:35 م
خالد صلاح
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القوات اليمنية تعثر على 11 صاروخا بعيد المدى للحوثيين جنوب الحديدة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:35 م
القوات اليمنية تعثر على 11 صاروخا بعيد المدى للحوثيين جنوب الحديدة قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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أفادت شبكة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء بعثور قوات الشرعية اليمنية على 11 صاروخا بعيد المدى تابعة لميليشيات الحوثى أثناء تمشيط مواقع محررة فى مديرية حيس جنوبى الحديدة.

وكان التحالف العربى قد دمر فى وقت سابق 25 هدفا للحوثيين فى محور محافظة صعدة اليمنية، تنوعت ما بين مركبات عسكرية وثكنات ومدفعيات.

 


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