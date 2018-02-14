القضاء الفرنسى يبرىء المتهم بإيواء اثنين من منفذى اعتداءات باريس فى 2015

القضاء الفرنسى يبرىء المتهم بإيواء اثنين من منفذى اعتداءات باريس فى 2015الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:57 م
الشرطة الفرنسية
أ ف ب
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برأت محكمة بباريس الأربعاء جواد بن داود الذى كان آوى اثنين من منفذى اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر 2015، فى حين كان الإدعاء طلب له عقوبة السجن أربع سنوات.
وقالت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديسبريز "لم يثبت أن جواد بن داود وفر مأوى لإرهابيين"، ورفع المتهم إثر النطق بالحكم يديه فرحا، وربت على أكتاف دركيين وقبل محاميه.
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