القضاء الفرنسى يبرىء المتهم بإيواء اثنين من منفذى اعتداءات باريس فى 2015





أ ف ب

برأت محكمة بباريس الأربعاء جواد بن داود الذى كان آوى اثنين من منفذى اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر 2015، فى حين كان الإدعاء طلب له عقوبة السجن أربع سنوات.

وقالت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديسبريز "لم يثبت أن جواد بن داود وفر مأوى لإرهابيين"، ورفع المتهم إثر النطق بالحكم يديه فرحا، وربت على أكتاف دركيين وقبل محاميه.