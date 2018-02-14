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القبض على 4 متهمين بسرقة دراجة نارية من أمام قصر ثقافة الإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:12 ص
القبض على 4 متهمين بسرقة دراجة نارية من أمام قصر ثقافة الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية - صورة أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على 4 متهمين بسرقة دراجة نارية خاصة بطالب بجوار قصر ثقافة الإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عاصم مأمور قسم ثالث الإسماعيلية من المواطن أحمد صلاح 19 عامًا طالب مقيم بمنطقة الحكر بسرقة دراجته النارية رقم 28824 الإسماعيلية، أثناء توقفها بجوار قصر الثقافة.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم محمد سليمان ومعاونيه النقباء إسلام مشهور وأحمد هديب وعصام شاهين ومحمد برعى.

 

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلاً من المتهم  "عماد.ا.ع" 22 عامًا عامل خردة، والمتهم "محمود.غ.ا"، 21 عامًا فران مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "مجدى.ا.م"، 23 عامًا ميكانيكى ومقيم دائرة مركز أبوصوير، والمتهم "محمد.ع.ر" 31 عاما ميكانيكى موتوسيكلات، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم جميعاً، وبمناقشتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بمضمونها وبمناقشتهم اقروا بارتكاب الواقعة واعترف المتهم الأول والثانى بسرقة الدراجة النارية وتصريفها بواسطة كل من المتهمين الثالث والرابع، حيث إنهم يعملون فى مجال الدراجات النارية وأقروا بارتكاب واقعة أخرى. 

 

 وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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