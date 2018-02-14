القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 500 جرام هيروين فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم 500 جرام هيروين، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية، مفادها قيام كل من: "علاء.ع 44 سنة عاطل، وإبراهيم. م 21سنة عاطل، وحسام.ع 19سنة عاطل، مقيمين بالمرج – القاهرة"، بالتردد على دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من كوبرى مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الثالث "جارى فحصها"، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام "نصف كيلو جرام"، ومبلغ مالى 600 جنيه و3 هواتف محمولة، بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4898/101 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.