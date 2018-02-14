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القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالمنوفية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:00 م
القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالمنوفية حملة امنية- أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مباحث المنوفية، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص في السرقات بمراكز المحافظة.
 
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على كل من " ع ر" 26 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، و "ر ع" 27 سنة عاطل وتم اتهامه فى سرقة وسائل نقل، "ع ف " 25 سنه، عاطل، وتم أتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للسرقات المتنوعة بمراكز المحافظة.
 
 
وبتفتيش المتهمين، تم العثور على سلاح ناري، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة، ومنها توك توك و3 أطنان حديد، و2 رأس ماشية، وتم ضبط المسروقات والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 

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