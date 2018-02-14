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القبض على عاطلين بحوزتهما دراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:33 م
القبض على عاطلين بحوزتهما دراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية كلابش - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على عاطلين بحوزتهما دراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى القنطرة شرق  بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونية، بضبط كل من المتهم "سعيد.س.أ" 34 عاما والمتهم "محمود.ال.م" 22 عاما عاطلين مقيمين قرية جلبانة القنطرة شرق وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 402 لسنة 2018 جنح القنطرة شرق عن بلاغ المواطن "محمد أحمد عبدالله" مقيم جلبانة دائرة المركز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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