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القبض على سائق ونجليه كونوا تشكيل عصابى لسرقة حديد التسليح بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 10:39 م
القبض على سائق ونجليه كونوا تشكيل عصابى لسرقة حديد التسليح بالإسماعيلية سرقة - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الاسماعيلية، من القبض على  تشكيل عصابى يضم سائق ونجلية تخصص فى سرقة حديد التسليح بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ  للعميد عادل صيام  مأمور قسم ثان الإسماعيلية من "عطية محمد عبداللة" 49 عاما فرد امن خاص بشركة المقاولات المكلفة بتنفيذ الكوبرى العلوى بمدينة الاسماعيلية يفيد باكتشافة سرقة كمية من حديد التسليح الخاص بالكوبرى بدائرة القسم وتحرر عن الواقعة المحضر1087 لسنة2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء احمد عبدالعزيز مدير المباحث وبرئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم الرائد ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونيه.

أوكل لفريق البحث سرعة القبض على التشكيل واستعادة حديد التسليح المسروق وتقديمهم للعدالة.

وتوصل فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كل من المتهم "على .ح.س"49 عاما سائق مسجل خطر ونجليه "محمود"18 عاما و"محمد"14 عاما مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية .

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما وضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم 31748 نقل الاسماعيلية قيادة المتهم الاول محملة ب2 طن حديد تسليح.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبارشاد المتهم الثانى  تم ضبط باقى المسروقات التى بلغت 4 طن.

تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 

 


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