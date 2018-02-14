العراق: ضبط موقع لـ"داعش" فى عملية أمنية جنوب بعقوبة

العراق: ضبط موقع لـ"داعش" فى عملية أمنية جنوب بعقوبةالأربعاء، 14 فبراير 2018 05:12 م
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء بضبط موقع تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية أمنية جنوب بعقوبة.
ونقت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن القيادة قولها - فى بيان لها اليوم - "إن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية لمداهمة وتفتيش مناطق جنوب ناحيتى بهرز وكنعان (على بعد 15 كيلومترا جنوب بعقوبة)، ما أسفر عن تدمير موقع لعناصر عصابات داعش يحتوى على مولد كهربائى و4 خلايا تعمل بالطاقة الشمسية و14 بطارية تفجير ومواد غذائية وتجهيزات.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد نفت، فى وقت سابق اليوم، ما تردد عن تفجير سيارة مفخخة فى منطقة المنصور غربى العاصمة العراقية.
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