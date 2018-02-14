العراق: الموافقة على عودة 5 آلاف أسرة نازحة إلى مناطقها بديالى

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أعلنت اللجنة العليا لإعادة نازحى محافظة ديالى العراقية، اليوم الأربعاء، الموافقة على عودة 5 آلاف أسرة نازحة إلى منازلها فى النواحى المحررة بالمحافظة.

وقال نائب رئيس اللجنة على السعدى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن اللجنة وبالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة، حصلت على الموافقات الرسمية على إعادة 5 آلاف أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة فى نواحى جلولاء، العظيم، جبارة، السعدية"، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت بعد إكمال ملف التدقيق الأمنى من قبل الجهات المختصة.

وأضاف السعدى أن عملية عودة الأسر النازحة لمناطقها ستجرى بشكل متلاحق بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية فى المناطق المحررة.