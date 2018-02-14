العراق: الحرب مع تنظيم داعش أودت بحياة 18 ألف شخص

العراق: الحرب مع تنظيم داعش أودت بحياة 18 ألف شخصالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:47 م
الجعفرى
رويترز
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قال وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى، اليوم الأربعاء، إن 18 ألف شخص قتلوا وأصيب 36 ألفا آخرين فى الحرب مع تنظيم داعش منذ 2014 .
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، إنه تمت إعادة نصف النازحين داخل العراق الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين نازح، وكان العبادى يتحدث فى المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق الذى تستضيفه الكويت.
وأضاف العبادى إن العراق لن يتوقف أيضا عن "محاربة الفساد الذى لا يقل خطورة عن الاٍرهاب".
وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى كلمته التى افتتح بها المؤتمر إن الكويت ستقرض العراق مليار دولار وتلتزم باستثمار مليار دولار إضافية هناك.
كما تعهد الشيخ صباح بعدم التوانى عن دعم اليمن وسوريا "بعد عودة الاستقرار" للبلدين.
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