العدل تفعل بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف حول المعاملة الجنائية للأطفال

كتب إبراهيم قاسم

أعلن قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بدء تفعيل مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بشأن المعاملة الجنائية للأطفال المتهمين والمجنى عليهم والشهود فى بعض القضايا.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن قطاع حقوق الإنسان نظم ورشتى عمل تدريب بمحافظة أسوان حول كيفية معاملة الأطفال جنائيا والتي تم مناقشة فيها العديد من الأمور المتعلقة بالطفل.

وحضر ورشتى العمل السادة القضاة ووكلاء النيابة بمحاكم ونيابات الطفل وكذا ضباط الشرطة والخبراء الإجتماعيين بمحافظات الوجه القبلى وكان ذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية , وقد لاقت الورشة مشاركة فعالة ومناقشات متبادلة بين السادة الحضور أسفرت عن عدة توصيات حول المعاملة الجنائية للطفل .

كما أثنى الحضور على الدليل الإرشادى للتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال المخالفين للقانون والذى سبق للإدارة العامة للحماية القضائية للطفل إعداده بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائى وتم توزيعه على الحضور خلال الورشتين .