العثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب بالإسماعيلية

العثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب بالإسماعيليةالأربعاء، 14 فبراير 2018 08:13 م
دانه - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر أحد المواطنين على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بالدفرسوار دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، بالعثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بالدفرسوار دائرة مركز فايد.
على الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول الدانتين وبفحصهما تبين أنهما أسطوانتان من مخلفات الحروب ويكسوهما الصدأ. تم تأمين الدانتين بمعرفة خبراء المفرقعات للتعامل معهما.
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