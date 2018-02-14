video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:13 م
العثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب بالإسماعيلية دانه - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

عثر أحد المواطنين على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بالدفرسوار دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، بالعثور على 2 دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بالدفرسوار دائرة مركز فايد.

على الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول الدانتين وبفحصهما تبين أنهما أسطوانتان من مخلفات الحروب ويكسوهما الصدأ. تم تأمين الدانتين بمعرفة خبراء المفرقعات للتعامل معهما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على دانة مدفع قديمة من مخلفات الحروب بالفيوم

الاسماعيلية

الدفرسوار

مخلفات الحروب

خبراء المفرقعات

سرية الازالة

اخبار مصر



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة