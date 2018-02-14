العاهل الأدرنى يتوجه لموسكو فى زيارة عمل لروسيا

العاهل الأدرنى يتوجه لموسكو فى زيارة عمل لروسياالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:53 م
العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
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توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية (موسكو) فى زيارة عمل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله سيعقد - خلال الزيارة - لقاء قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يتركز على العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشارت "بترا" إلى أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.
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