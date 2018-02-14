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"العامة للرقابة المالية" تشكل لجانا استشارية لتقديم المشورة للهيئة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 03:00 ص
"العامة للرقابة المالية" تشكل لجانا استشارية لتقديم المشورة للهيئة محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية


كتب هانى الحوتى
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تشكل الهيئة العامة للرقابة المالية، لجانا استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها.

أما عن دورها، تختص هذه اللجان بإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وعن كيفية إصدارها، يصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنك معلومات للتثقيف المالى بداية الشهر الجارى، بدأته بنشر تعريف عن الهيئة وأهم اختصاصاتها.

 

 


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