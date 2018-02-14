"الصناعات الغذائية" تناقش آليات تنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع





كتبت: دانه الحديدى

نظمت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، ندوة لأعضاء الغرفة لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 ، والخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، بحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، وأحمد مهدى مستشار وزير التموين لشئون الرقابة والتوزيع، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الغرفة، وذلك بمقر الاتحاد.

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الهدف من تلك الندوة هو عرض استفسارات وملاحظات أعضاء الغرفة المتعلقة بإجراءات تنفيذ القرار، خاصة بعد فترة قصيرة من دخوله حيز التطبيق مطلع يناير الماضى، والتعرف على أية عقبات أو مشكلات واجهها المصنعون فى إطار التطبيق، وذلك للوصول لحلول لتلك المشكلات فى وجود جميع الأطراف المعنية، والعمل على تطبيقها.

تضمنت الندوة أيضا استعراض مجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على القطاع الصناعى، حيث أكد مسئولى الوزارة أن الهدف من القرار، بجانب ضبط السوق، هو تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معاً، وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة، وهو ما تتعاون كافة الأطراف المختلفة لتحقيقه خلال الفترة الحالية.