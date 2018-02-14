"الصحفيين" تعلن تأجيل افتتاح مركز التدريب وكافيتريا النقابة لمارس المقبل





كتب محمد السيد

أعلن حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تأجيل افتتاح كافيتريا النقابة، موضحاً أنه سيتم افتتاح مركز التدريب وكافيتريا النقابة فى مارس المقبل.



وقال حاتم زكريا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور سلطان بن محمد القاسمى سيشارك فى الافتتاح، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الكافيتريا ومركز التدريب على أعلى المستويات.



وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه جار التنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب ومؤسسة الأهرام لتنظيم حفل تأبين للكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين، الأسبق فى الأربعين بمبنى النقابة.

