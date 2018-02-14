"الصحفيين" تخاطب مجلس النواب لأخذ رأى النقابة فى التعديلات على قانون الصحافة





كتب محمد السيد

أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت خطابا آخر إلى مجلس النواب للمطالبة باشتراك النقابة وأخذ ملاحظاتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأخذ رأيها فى التعديلات التى سيتم إدخالها.

وأضاف حاتم زكريا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه لم يتم التواصل معهم بشأن التعديلات الجديدة، مؤكدا أن النقابة متمسكة بالملاحظات التى أرسلتها من قبل إلى البرلمان.