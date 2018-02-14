الشرطة الفرنسية تعتقل رجلاً مخمورًا طعن 6 أشخاص فى شمال باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلاً مخمورًا طعن 6 أشخاص فى شمال باريسالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:32 م
الشرطة الفرنسية
أ ش أ
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اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلاً مخمورًا طعن ستة أشخاص فى شمال باريس.
وأوضح مصدر أمنى فرنسى - فى تصريح اليوم - أن حادث الاعتداء وقع، مساء أمس الثلاثاء، بحى شعبى بشمال العاصمة الفرنسية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف أن كاميرات المراقبة رصدت المعتدى، وتم توقيفه ونقله لمركز الشرطة والتحفظ على الآلة الحادة التى عثر عليها فى موقع الحادث.
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