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السكة الحديد تنفى نشوب حريق بقطار المنصورة: "مجرد دخنة كثيفة"

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:18 م
السكة الحديد تنفى نشوب حريق بقطار المنصورة: "مجرد دخنة كثيفة" قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية


كتب رضا حبيشى
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نفت هيئة السكة الحديد ما تردد عن نشوب حريق محدود بقطار المنصورة، مؤكدة أنه أثناء وقوف القطار رقم ٣٣٩ ركاب القاهرة ـ المنصورة بمحطة قها، حدث عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة كثيفة.

وأضافت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، أنه على الفور تم إيقاف القطار والاستعداد بجرار آخر إمداد لعدم تعطل حركة مسير القطارات.

 

 


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السكة الحديد

حريق قطار

هيئة السكة الحديد



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